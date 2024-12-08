رئيس الوزراء يعرب لنظيره القطرى عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

على هامش مُشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر، مُشيراً إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

رئيس الوزراء ونظيره القطرى