رئاسة الجمهورية تسلط الضوء علي زيارة الرئيس السيسى إلى الدنمارك.. فيديو

كتب محمد الجالى

سلطت رئاسة الجمهورية الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلي مملكة الدنمارك، من خلال فيديو مصور بملخص لفعاليات الزيارة، التى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلي مملكة الدنمارك.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسلامة الله إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر اليوم، بسلامة الله مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك والملكة "ماري"؛ حيث وقّع الرئيس في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.



وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، و أن الرئيس استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع اعتزازاً بالزيارة التاريخية له إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبية.