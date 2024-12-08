دمياط تخطو خطوات واسعة نحو التحول الرقمي في التعليم.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربينى

عقد "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم مع مسؤولي مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأكد "وكيل الوزارة" أن المديرية تسعى جاهدة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين جميع المدارس والإدارات والمديرية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات تعليمية أكثر كفاءة وفعالية.

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية الدقة العالية وسرعة الإنجاز في تنفيذ المهام الموكلة إلى مسؤولي مراكز المعلومات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفًا لتحقيق النجاح المنشود للمنظومة التعليمية بدمياط.



