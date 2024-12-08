جدول سهرات تسبحة كيهك للأنبا يوأنس 2024 أسقف أسيوط وتوابعها

كتبت – بتول عصام

نشرت كاتدرائية الملاك ميخائيل جدول سهرات تسبحة شهر كيهك لعام 1741ش – 2024م، للأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، وذلك بدءا من يوم الإثنين المقبل الموافق 9 ديسمبر، بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط من الساعة 10م حتى 5ص.

وتشهد سهرات تسبحة شهر كيهك للأنبا يوأنس إقبالا كبيرا من مختلف شعوب الكنائس، ويمثل الشهر مكانة خاصة في نفوس الأقباط لما يمتلكئه من روحانية خاصة، إذ يجري مدح السيدة مريم العذراء خلال تلك الصلوات، وجاء جدول السهرات كالآتي:

- الإثنين 9-12: كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط من 10م – 5ص.

- الثلاثاء 10-12: كنيسة العذراء مريم بمنطقة غبريال بالإسكندرية 10م – 5ص.

- الأربعاء 11-12: كنيسة العذراء مريم بالزيتون 10م – 5ص.

- الخميس 12-12: دير العذراء مريم بدرنكة بجبل أسيوط 10م – 5ص.

- الجمعة 13-12: دير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو بالبداري 10م – 5ص.

- السبت 14-12: دير العذراء مريم المحرق 2ظ، كنيسة مارمرقس بأسيوط 9.30م – 5ص.



جدول السهرات

- الأحد 15-12: دير البابا أثناسيوس بدير الزاوية 10م – 5ص.

- الإثنين 16-12: كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط 10م – 5ص.

- الثلاثاء 17-12: كنيسة الشهيد مارجرجس بأسيوط 10م – 5ص.

- الأربعاء 18-12: كنيسة العذراء مريم بالزيتون 10م – 5ص.

- الخميس 19-12: دير العذراء مريم بدرنكة بجبل أسيوط 10م – 5ص.

- الجمعة 20-12: كنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بالشارقة بالإمارات 10م – 5ص.

- السبت 21-12: كنيسة القديسة أناسيمون بأسيوط 2ظ، كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بساحل سليم 9.30م – 5ص.

- الأحد 22-12: كنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بالبداري 10م – 5ص.

- الإثنين 23-12: كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط 10م – 5ص.

- الثلاثاء 24-12: كنيسة الشهيد مارجرجس بأسيوط 10م – 5ص.

- الأربعاء 25-12: كنيسة العذراء مريم بالزيتون 10م – 5ص.

- الخميس 26-12: دير العذراء مريم بدرنكة بجبل أسيوط 10م – 5ص.

- الجمعة 27-12: كنيسة القديس ماربولس بالمعلمين بأسيوط 10م – 5ص.

- السبت 28-12: كنيسة أنبا مقار بأسيوط 2ظ، كنيسة الشهيد أبادير بأسيوط 9.30م – 5ص.

- الأحد 29-12: كنيسة الشهيد مارمينا بنزلة الملك بساحل سليم 10م – 5ص.

- الإثنين 30-12: كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط 10م – 5ص.

- الثلاثاء 31-12: صلاة ليلة رأس السنة بكنيسة الشهيد مارجرجس بأسيوط يليها تسبحة كيهك والقداس الإلهي 8م.

- الأربعاء 1-1: كنيسة العذراء مريم بالزيتون 10م – 5ص.

- الخميس 2-1: دير العذراء مريم بدرنكة بجبل أسيوط 10م – 5ص.

- الجمعة 3-1: كنيسة الأنبا كاراس بالكاداليك بالبداري 10م – 5ص.

- السبت 4-1: كنيسة السمائيين بالأربعين بأسيوط 2ظ، كاتدرائية العذراء مريم بالمعلمين الجديدة بأسيوط 9.30م – 5ص.

- الإثنين 6-1: قداس برامون الميلاد بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط 6-8ص، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط 8م-12ص.