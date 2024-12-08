جامعة بنى سويف تحتل المركز الـ 9 محليا وأفضل 70 جامعة عربية فى تصنيف التايمز

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على المركز 9 على مستوى الجامعات المصريةK واحتلت المرتبة 61-70 على جامعات المنطقة العربية، طبقا لتصنيف التايمز.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف جاء نتيجة مجهود الباحثين بالجامعة وتطبيق خطة الجامعة الرامية إلى الارتقاء بالبحث العلمى وتشجيع الباحثين على النشر الدولى والعمل على جعل الجامعة جامعه بحثيه لافتا الى ان هذا التصنيف شهد مشاركة 351 جامعة عربية، منها 47 جامعة مصرية و 82 جامعة من الجزائر، 79 من العراق ، 34 من السعودية، و20 من الأردن، بالإضافة إلى جامعات من باقى الدول العربية. وتمكنت 238 جامعة عربية من الحصول على الظهور فى هذا التصنيف.

من جانبها أشادت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة بجهود الباحثين فى ظل رعاية الجامعة لهم وتشجيعهم على البحث العلمى ودفعهم على النشر وتذليل أى صعاب لهم والتحديات التى تواجههم فى النشر الدولي.