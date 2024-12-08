تعرف على تفاصيل البرامج التدريبية لتأهيل الأطباء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تنظم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة، برامج مكثفة بعد غد الثلاثاء لتدريب الكوادر الطبية بمحافظة البحيرة.

ويأتى ذلك فى ضوء خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تمهيدا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتتضمن البرامج التدريبية، عدة محاور منها نظرة عامة على معايير الاعتماد (GAHAR) ومتطلبات السلامة داخل المنشآت الصحية وإدارة وسلامة الأدوية ومعايير الجراحة والتخدير.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددة على أهمية الإعداد الجيد والتجهيز الكامل للمؤسسات الصحية.

كما أكدت محافظة البحيرة أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد عدد من الوحدات الصحية ضمن معايير الاعتماد والرقابة الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين.

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة قد شهدت مؤخرًا مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تأهيل الكوادر الطبية والإدارية بالمحافظة وفق معايير دولية معتمدة من منظمة الإسكوا الدولية.

للتسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين بالقطاع الصحي بالبحيرة على الرابط التالي:

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