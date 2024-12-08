تعرف على الحركة البحرية بموانئ البحر الأحمر وتدوال البضائع بها اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1066 شاحنة و145 سيارة.

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 620 شاحنة و120 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 446 شاحنة و25 سيارة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية وغادرت السفينة Alcudia Express .

كما تم تداول 3000 طن بضائع و 280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفرللسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1745 راكبا بموانيها.