بلدنا الحلوة.. "سبخة الشيخ زويد" لوحة طبيعية وتاريخية بين رمال شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

على بُعد كيلومترين فقط من ساحل البحر المتوسط، شمال مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، تقع سبخة الشيخ زويد، تلك المنطقة الفريدة التي تجمع بين الطبيعة الخلابة، الأهمية البيئية، والتاريخ العريق. تمتد السبخة على مساحة تقارب 2 كيلومتر مربع، ما يجعلها وجهة استثنائية لعشاق الحياة البرية والباحثين عن عبق التاريخ.

تتميز سبخة الشيخ زويد بظاهرة طبيعية فريدة؛ إذ تغمرها المياه المالحة شتاءً، ما يحوّلها إلى بحيرة ضحلة تشع بالحياة، بينما تنحسر المياه صيفًا، تاركة خلفها طبقة لامعة من الملح الطبيعي. هذه الطبيعة المتغيرة تضفي على السبخة جمالًا خاصًا وتجعلها وجهة مميزة للمصورين وعشاق الطبيعة.



جنة الطيور المهاجرة

تُعد السبخة محطة أساسية للطيور المهاجرة، حيث تتوافد عليها أنواع عديدة خلال مواسم الهجرة.



ففي الشتاء، تتحول المنطقة إلى ملاذ آمن للبط الشرشير الشتوي، البط السمارى، والبط الخضاري، إلى جانب الطيور الخواضة.



وفي الخريف، تصبح السبخة ممرًا طبيعيًا للطيور المهاجرة المتجهة إلى أفريقيا هربًا من برد أوروبا وآسيا، مما يجعلها نقطة جذب لعشاق مراقبة الطيور.



نباتات متكيفة مع التحديات



رغم الظروف القاسية للسبخة، فإنها تُعد موطنًا لنباتات فريدة قادرة على التكيف مع ملوحة التربة والجفاف. هذه النباتات لا تقتصر أهميتها على دورها البيئي، بل توفر موائل مثالية للكائنات الدقيقة والحيوانات الصغيرة، ما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي.



لم تكن سبخة الشيخ زويد مجرد موطن طبيعي فحسب، بل كانت شاهدًا على مسار أحداث تاريخية هامة وهي .



ممر حورس الحربي: استخدمته الجيوش المصرية القديمة خلال حملاتها إلى الشمال وبلاد الشام.



طرق التجارة القديمة: كانت السبخة جزءًا من شبكة الطرق التي ربطت مصر ببلاد الشام والعراق، حيث عبرها التجار لنقل بضائعهم.



كما شهدت المنطقة مرور العديد من الجيوش التي ساهمت في تشكيل التاريخ، من الفراعنة وحتى الفتح الإسلامي.



في الصيف، ومع انحسار المياه، تبدأ عملية استخراج الملح، وهو نشاط تقليدي يعود لقرون. يتميز الملح المستخرج من السبخة بجودته العالية ويستخدم في الطهي والصناعات المختلفة.

يشكل هذا النشاط مصدر دخل رئيسي لسكان المنطقة، ويعكس ارتباطهم بالطبيعة واستغلالهم لمواردها.



جذب سياحي وتجربة استثنائية



تعد سبخة الشيخ زويد وجهة مثالية للسياح، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة الطيور المهاجرة خلال مواسمها، واستكشاف طبيعتها المتغيرة بين الصيف والشتاء، والتعرف على تاريخ المنطقة الغني وأهميتها الاستراتيجية.



كيف تصل إلى سبخة الشيخ زويد؟



يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الطريق الدولي الساحلي من العريش أو القنطرة شرق وصولا لمدينة العريش ومنها لمدينة الشيخ زويد، ووسائل النقل وتستغرق الرحلة حوالي ساعة ونصف من مدينة العريش.



الإقامة والخدمات القريبة



تتوفر فنادق وشاليهات في العريش، والمنطقة محاطة بمطاعم ومقاهي في مدينة الشيخ زويد القريبة من المكان تقدم وجبات محلية مميزة، مما يجعلها تجربة سياحية متكاملة.



سبخة الشيخ زويد



طبيعة خلابه سبخة الشيخ زويد