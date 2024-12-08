بلدنا الحلوة.. تعرف على أهم المعلومات عن الدير الأحمر فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

الدير الأحمر، بمحافظة سوهاج واحد من المحطات السياحية الهامة والمعروفة، ويعتبر الدير الأحمر أحد أهم الأديرة فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية حيث يعتبر أول مــن عمر هــذه الصحــراء بالرهبــان الأنبــا بيجــول خــال الأنبــا شــنودة وذلــك فــى بدايــة القــرن الرابــع الميــلادى، وعــاش معــه فــى الصحــراء الكائــن بهــا الآن الديــر الأحمــر الــذى بنــى علــى النظــام الباخومــى حوالــى ثالثيــن راهبًا.

الدير الأحمر في سوهاج يعد من أهم الأديرة التاريخية في الكنيسة الأرثوذكسية، ويتميز بتاريخ طويل وعريق، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

1. الموقع: يقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج على بعد حوالي 21 كم منها.

2. تاريخه: يعتبر الدير من أبرز الأديرة التي شيدت في العصور المسيحية المبكرة، حيث قام بتأسيسه الأنبا بشاى في أوائل القرن الرابع الميلادي.

3. الطوب الأحمر: استخدم في بناء الدير الطوب الأحمر كمادة أساسية، ولهذا سُمي بالدير الأحمر. كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

4. الحرائق: تعرض الدير للحريق مرتين؛ الأولى في فترة الحكم الروماني، والثانية على يد البربر. ومع ذلك، تبقى أجزاء هامة من الدير مثل الكنيسة والحصن الموجود في الجهة الجنوبية منها.

5. البقايا المعمارية: توجد بقايا لأجزاء معمارية شمال الكنيسة الرئيسية، يُعتقد أنها كانت جزءًا من مدينة صناعية قديمة.

6. الكنائس: يحتوي الدير على عدة كنائس، من أبرزها:

o كنيسة الأنبا بيجول والأنبا بيشاى، التي تتكون من صحن مستطيل مقسم إلى ثلاثة أجنحة.

o كنيسة القديسة العذراء مريم.

o كنيسة القديس الأنبا كاراس السائح.

o كنيسة الشهيد أبسخيرون القلينى.

o كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس.

o كما يوجد في الركن الجنوبى الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم "السيدة العذراء".

7. الحصن: يُعتقد أن الحصن في الدير يعود إلى عصر الإمبراطورة هيلانة. وهو مبنى مربع يحتوي على مجموعة من الوحدات السكنية التي تمكن الرهبان من العيش لفترة طويلة بداخله، مثل الكنيسة، القلالي، المخازن، ومصادر المياه.

8 - يُعتبر الدير الأحمر وجهة مهمة للدراسة والتاريخ المسيحي في مصر، ويعكس تاريخًا طويلًا من الحياة الرهبانية في تلك الفترة.



رسومات الصحن



الرسومات بالداخل



رسومات بالدير



أعمدة الدير