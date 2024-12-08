بالأسماء.. 42 جامعة مصرية بنسخة تصنيف التايمز 2024 للمنطقة العربية

محمد صبحى

أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education، نتائج نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024، وأظهرت النتائج إدراج 42 جامعة مصرية بالتصنيف.

وفيما يلى قائمة الجامعات المدرجة بتصنيف التايمز 2024 :

1- جامعة القاهرة

2- الجامعة الأمريكية بالقاهرة

3- جامعة عين شمس

4- جامعة الإسكندرية

5- جامعة المنصورة

6- جامعة الأزهر.

7- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

8- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

9- جامعة أسيوط

10- جامعة بني سويف

11- جامعة الزقازيق

12- جامعة طنطا

13- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

14- جامعة بنها

15- جامعة كفر الشيخ

16- جامعة أسوان

17- جامعة المستقبل

18- جامعة حلوان

19- جامعة قناة السويس

20- جامعة الفيوم

21- جامعة المنيا

22- جامعة دمياط

23- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

24- الجامعة الألمانية بالقاهرة

25- جامعة المنوفية

26- جامعة الوادي الجديد

27- جامعة النيل

28- جامعة بورسعيد

29- الجامعة البريطانية بالقاهرة

30- جامعة سوهاج

31- جامعة جنوب الوادي

32- جامعة مدينة السادات

33- جامعة دمنهور

34- جامعة السويس

35- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

36- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

37- جامعة بدر

38- جامعة العريش

39- جامعة دراية

40- الجامعة المصرية الروسية

41- جامعة 6 أكتوبر

42- جامعة فاروس