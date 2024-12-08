بأسعار تناسب المواطنين.. محافظ الجيزة: تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بالعمرانية غدا

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بشارع السوق الجديد بحي العمرانية، للوقوف على التجهيزات اللازمة قبل بدء أعمال تشغيله غدا الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2024.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس حي العمرانية، بمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشار "النجار"، إلى أن السوق الجديد سيساهم في توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة، ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.