انفجارات تضرب المربع الأمني بدمشق قرب مبانى قيادة أركان الجيش السورى

وكالات

ذكرت تقارير إخبارية إن انفجارات ضربت المربع الأمني بالعاصمة السورية دمشق مباني قيادة أركان الجيش السورى.

وكانت قد أعلنت الفصائل المسلحة التي تقودها ما تعرف بـ"هيئة تحرير الشام"، الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق دون أي مقاومة تذكر، مؤكدة سيطرتها على المدينة التي وصفتها بأنها "تحررت" و"سقوط بشار الأسد".

وصرح مسؤولان كبيران في الجيش السوري لوكالة رويترز للأنباء أن الرئيس السوري، بشار الأسد، غادر العاصمة دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة صباح الأحد.

وقالت الفصائل المسلحة إن الأسد غادر العاصمة دمشق، داعية المهجرين في الخارج للعودة إلى "سوريا الحرة" بعد إعلانها دمشق "حرة".، ونشرت الفصائل المسلحة بيان مقتضب جاء فيه: نعلن مدينة دمشق حرة بدون بشار الأسد.

وأضافت أنه "بعد 50 عاما من القهر تحت حكم البعث، و13 عاما من الإجرام والطغيان والتهجير نعلن اليوم نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".