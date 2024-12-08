انطلاق معسكر كلية علوم الرياضة بجامعة سوهاج لخدمة وتنمية المجتمع

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن إنطلاق فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي تنظمه كلية علوم الرياضة وتستمر فعالياته حتي يوم 14 من الشهر الجاري، تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وقال "النعماني" إن المعسكر يأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بدايه جديدة لبناء الانسان المصري التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مثمناً دور تلك المعسكرات في حث الطلاب وتدريبهم علي العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحيط، بالاضافه الي غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف الدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد الكلية ان المعسكر يشارك به 750 طالبا من الفرقة الأولى بالكلية، تم تقسيمهم إلي ثلاث أفواج حيث يضم كل فوج 250 طالبا، حيث تم تخصيص لجنة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمتابعة كل فوج بشكل يومي.

وأشار كلاً من الدكتور ممدوح السيد والدكتور محمد كمال والدكتور شعبان حلمي وكلاء الكلية أن فعاليات البرنامج التدريبي للمعسكر تتضمن العديد من الأنشطة الخدمية التى تشمل تجميل مباني الجامعة وطرقاتها ومداخلها وأبوابها، إلى جانب أعمال التشجير والدهانات والنظافة والصيانة، موضحاً أنه سيتم زراعة 2000 شجرة مثمرة، علي مدار فعاليات المعسكر.