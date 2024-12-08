اليوم السابع
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اليوم.. نظر محاكمة متهمين بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة فى عابدين

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة متهمين بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة فى عابدين محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطلين، بتهمة إجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة عندما نجح رجال المباحث في ضبط شخصين لاتهامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل"، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لإكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

التوقيع بالاكراه

ايصالات امانه




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