اليوم السابع
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النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات.. فيديو

الأحد، 08 ديسمبر 2024 07:35 م
النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات.. فيديو النيابة العامة في قضية سفاح الغربية
كتب إبراهيم قاسم - أمينة الموجى

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أذاعت النيابة العامة منذ قليل، فيديو لمرافعة ممثل النيابة العامة فى قضية سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات فى مدينة الغربية.

وكانت قد أحالت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد شكر، أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف باسم سفاح الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة الماضية لمحاكمة سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات اعترافات مثيرة أدلى بها المتهم داخل قفص الاتهام قبل إنطلاق الجلسة، وأثناء سماع هيئة المحكمة أقواله ومواجهته بتحقيقات النيابة العامة، حيث قال المتهم ويدعي عبد ربه موسى، إنه يشعر بأشد الندم على ما ارتكبه في حق سيدات أبرياء لا دخل لهم إلا أنهم كانوا على علاقة به.

 







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سفاح الغربية

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