المؤبد لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المؤبد لفرد أمن، لاتهامه بقتل شخص بعدة طعنات من سلاح أبيض "مطواة" بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8373 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1575 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ م ف"، 46 سنة، فرد أمن، مقيم مساكن نوبار عزبة عثمان شبرا الخيمة أول، لأنه في يوم 11 / 5 / 2024 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه حسن محمد عواد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه عقد العزم وبيت النية على قتله وبباعث الانتقام منه، وأعد لهذا الغرض أداة بطشه "مطواة"، وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بعدة طعنات من السلاح المار بيانه استقرت بصدره وبطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، الأمر الذي أشعل نار الانتقام في صدر المتهم الذي بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد مطواة وتوجه بها إلى حيث يتواجد المجني عليه، وما أن أبصره حتى باغته بعدة طعنات استقرت بصدره فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.