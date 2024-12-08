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القاهرة الإخبارية: سماع دوى إطلاق نار كثيف وسط دمشق

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:50 ص
القاهرة الإخبارية: سماع دوى إطلاق نار كثيف وسط دمشق سوريا
أحمد علوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، سماع دوي إطلاق نار كثيف في وسط العاصمة السورية دمشق.

وقالت الفصائل المسلحة فى سوريا، إنهم بدؤوا دخول مدينة القصير بريف حمص على الحدود مع لبنان، وأكدت أنها سيطرت على المدينة. وتابعت إنها ترقب العاصمة دمشق، وذلك بعد تصريحاتها بأن عمليات الفصائل مستمرة "لتحرير كامل ريف دمشق".

وكانت الفصائل المسلحة فى سوريا أعلنت سيطرتها على كامل مدينة حمص، وذلك بعد أيام قليلة من سيطرتها على مدينتي حلب وحماة واستكمالها السيطرة على محافظة إدلب.







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