الصحة: الاكتشاف والعلاج المبكر لسرطان الثدى يحقق معدلات شفاء 99%

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن 22 مليونا و400 ألف سيدة استفادت من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وأهم أهدافها الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى وهو من الأورام الأعلى انتشارا بين السيدات.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر بالعلاج المناسب لهذا الورم يحقق معدلات شفاء تقترب من الـ 99%، وهذا ما نجحت فيه مبادرة الرئيس من خلال رفع درجة الكشف المبكر فى المرحلة الأولى لأورام سرطان الثدى بنسب تجاوزت الـ 69%.

وأوضح حسام عبد الغفار أنه من أجل إنجاح هذه المبادرة تم تدريب ما يقرب من 30 ألفا من مقدمى الخدمة الصحية ما بين أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ورائدات صحيات، لافتا إلى أن المبادرة استقبلت 55.5 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

تابع حسام عبد الغفار، انتقلنا بشكل نوعى كبير إلى تشخيص مبكر وعلاج مبكر وشفاء واستمرار الحياة والمشاركة فى العمل والدراسة والعيش حياة طبيعية.