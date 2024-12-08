السجن 7 سنوات لعامل بتهمة قتل جاره فى قنا

قنا - صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، عامل، بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات.

تعود أحداث القضية إلى 2 سبتمبر 2023، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم سعد.ز، 39 عاما، تهمة قتل جاره، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 19116 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 4072 كلي قنا، إلى محكمة جنايا نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم حضوريا بالسجن 7 سنوات.



