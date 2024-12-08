السجن المشدد 15 سنة لعاطل أشعل النيران فى منزل آخر بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لإشعال النيران في منزل آخر بكفر الشيخ، وألزمته بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عزمي أبو زيد ، نائب رئيس المحكمة، والمستشار عبدالرحمن محمد الشهاوي، نائب رئيس المحكمة، وسكرتير الجلسة محمد عبد الوهاب أبو طالب، وذلك في القضية رقم 19166 جنايات مركز كفر الشيخ لعام 2024، والمقيدة برقم 1782 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال ا.ص ا.ع.ا. (عاطل) للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 2 فبراير 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ أشعل النيران عمدا بمنزل "ز.ب.ا.ا" مما تسبب في احتراق محتويات ومنقولات المنزل.

قال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم قام بإحراق مسكنه أثر خلافات بينهما، وأنه حال تواجده بمسكنه هاتفه أحد الجيران وأخبره باشتعال النيران بمسكنه، فانتقل لاستبيان الأمر فأبصر مسكنه محترقا، وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.