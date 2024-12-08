"الريف المصرى" توقع بروتوكولا مع شركة استشارات لدعم مشروع الـ1.5 مليون فدان

كتبت أسماء نصار

وقعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الاستشارات لتقديم أفضل الخدمات الاستشارية والدعم الفنى لمنتفعى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وتوفير أكبر قدر من الدعم والخدمات التى تصب فى مصلحة المنتفعين بالأراضى فى المشروع القومى.

يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات استشارية شاملة للمنتفعين بأراضى المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان، تشمل توفير خدمات اعداد ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات الفنية، ووضع مخططات لافضل الانشطة الزراعية والتنموية، بهدف تعزيز استدامة المشروعات الزراعية العاملة تحت مظلة الريف المصرى الجديد وضمان نجاحها.

كما ستتولى الشركة بموجب هذا البروتوكول - تقديم الدعم الاستشارى لمنتفعى المشروع من خلال إعداد دراسات الجدوى لمختلف الأنشطة الزراعية، وكذلك توفير المخططات اللازمة لتحديد الأنشطة الأكثر ملاءمة لكل قطعة أرض، بناءً على معايير علمية وفنية دقيقة فضلا عن تقديم الشركة استشارات متخصصة فى مجالات التسويق الزراعى وإدارة المشروعات الزراعية، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية للأراضى المستصلحة.

أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن الشركة تسعى دومًا لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مجموعة من الاتفاقات والشراكات مع مختلف الكيانات الاستشارية والشركات المتخصصة لتلبية احتياجات المستفيدين، وفق رؤية الشركة فى التعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية المصرية والعالمية.

وأشار عبد الوهاب الى أهمية هذا التعاون الجديد مؤكدا : "نسعى دائمًا لتقديم أعلى مستويات الدعم الفنى والمعلوماتى والتقنى لعملاء الشركة من المنتفعين باراضى المليون ونصف المليون فدان، ولهذا نحرص على توقيع اتفاقات مع جهات وكيانات استشارية مرموقة، تساهم فى تقديم خدمات متميزة ونحن على يقين من أن هذا التعاون الجديد سيساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من المشروعات الزراعية، وتحقيق أقصى استفادة لاصحاب المشروعات والأراضى المستصلحة."

وأضاف "نهدف من خلال هذه الاتفاقات إلى تقديم جميع أشكال الدعم الفنى والإداري للمستفيدين، بدءًا من مرحلة استلام الأرض وحتى مرحلة الإنتاج والتسويق فنحن نعمل دائما لضمان نجاح هذا المشروع الكبير وتحقيق أكبر استفادة لجميع المنتفعين باراضى الريف المصرى الجديد."