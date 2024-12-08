اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يصل أوسلو فى ثانى محطات جولته الأوروبية (إنفوجراف)

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:09 م
الرئيس السيسى يصل أوسلو فى ثانى محطات جولته الأوروبية (إنفوجراف) الرئيس السيسى يصل أوسلو فى ثانى محطات جولته الأوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، إلى مدينة أوسلو، عاصمة مملكة النرويج، في ثاني محطات الجولة الأوروبية التي بدأها الرئيس السيسي بزيارة الدنمارك، وتشمل أيضا جمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما سيجري الرئيس السيسي، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد أيضا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

الرئيس السيسى يصل أوسلو فى ثانى محطات جولته الأوروبية
الرئيس السيسى يصل أوسلو فى ثانى محطات جولته الأوروبية

 







مشاركة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أوسلو

أوروبا

أيرلندا

جولة الرئيس الاوروبية



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة