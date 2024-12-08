اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصل أوسلو عاصمة النرويج في ثاني محطات جولته الأوروبية.. صور

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:25 م
الرئيس السيسى يصل أوسلو عاصمة النرويج في ثاني محطات جولته الأوروبية.. صور الرئيس السيسى يصل العاصمة النرويجية
كتب محمد الجالى

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك والملكة "مارى"؛ حيث وقّع الرئيس في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.


وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وأن الرئيس استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية اعتزازاً بالزيارة التاريخية له إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبي.

 

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وصول الرئيس السيسي
 
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استقبال حافل للرئيس السيسي
 
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الرئيس السيسي فور وصوله






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السيسي

الرئيس السيسي

مصر والنرويج

اوسلو

جولة السيسي الأوروبية

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