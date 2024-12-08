التموين تنظم السوق الخامس لسلسة أسواق اليوم الواحد للمزارعين بالعجمى

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، انطلاق فعاليات سوق اليوم الواحد للمزارعين من حى العجمى غرب الإسكندرية، وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وقامت اليوم المهندسة هدى أبو كليلة رئيسة حى العجمى يرافقها جمال عمار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وريهام عبد القادر مديرة ادارة تموين العجمى ومحمد الشافعى رئيس الرقابة، بتفقد فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد وللمرة الخامسة والمقام بميدان أمام مسجد الحديد والصلب بمنطقة العجمى.

وضم السوق مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والأجبان والسلع الأساسية مثل "الزيوت والأرز والمكرونات والسمن والسكر والخضر والفاكهة والعطارة والبهارات والتمور والبسكويت والحلويات والخضار المجهز والمشروم، كما امتاز السوق بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالبطاقات التموينية.

وكذلك بيع الخبز البلدى المدعم من خلال البطاقات التموينية، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى 30%.

كما تم تفقدت رئيس الحى جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة و الأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع و التى تميزت بجودة عالية و أسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

ويتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، كما تميز السوق وجود حملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين وفحوصات قياس الضغط والسكر.