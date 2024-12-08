البيت الأبيض: منع عودة داعش وحماية الحلفاء أولوية واشنطن بسوريا

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أعلن البيت الأبيض أن أولويات الولايات المتحدة في سوريا حاليا تتمثل في ضمان ألا يشجع النزاع الحالي على عودة ظهور تنظيم داعش أو يؤدي إلى "كارثة إنسانية".

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية صباح اليوم الأحد - إن تمدد النزاع "يشكل مصدر قلق"، متحدثا عن قلق حيال تنظيم داعش خصوصا.

وشدد في مؤتمر أداره منتدى ريغن للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، على أن الأولوية الرئيسية تتمثل في ضمان "ألا يؤدي القتال في سوريا إلى عودة ظهور تنظيم داعش"، مضيفا "سنتخذ خطوات بأنفسنا، مباشرة وبالعمل مع قوات سوريا الديموقراطية؛ من أجل ضمان عدم حدوث ذلك".

وأشار سوليفان أيضا إلى أن واشنطن متيقظة أيضا من أجل وقف "كارثة إنسانية، سواء في ما يتعلق بالمدنيين، أو الوصول إلى الضروريات المنقِذة للحياة، أو ما يتعلق بحماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا".

وتابع "بالطبع، عندما يقع حدث كهذا، يتطلع تنظيم داعش على الفور إلى الاستفادة منه. لقد رأينا تقارير عن محاولة التنظيم ، إعادة تشكيل صفوفه إلى حد ما".

وأكد أن الولايات المتحدة ستسعى تاليا إلى "احتواء احتمالية حصول عنف وعدم استقرار"، وحماية الحلفاء وضمان عدم حصول داعش على "أكسجين جديد من هذا الأمر" الذي قد يؤدي إلى تهديد مصالح الولايات المتحدة أو الحلفاء.