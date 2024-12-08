البحوث الزراعية بالوادى الجديد تستقبل وفد الإيكاردا ضمن مشروع الزراعة المتكاملة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

استقبل مركز البحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفدا من خبراء منظمة الايكاردا ضمن مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود بحضور متخصصين من مركز البحوث الزراعية والمركز القومي لبحوث المياه بمركز التنميه المستدامة لموارد الوادي الجديد بمشاركة الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعه بالوادي الجديد، وذلك في إطار التبادل العلمي بين المؤسسات العلمية والمراكز البحثيه تحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء و الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

وخلال الزياره عرض الدكتور أحمد الحاوي مدير المشروع ملخصا لأهم إنجازات المشروع بمحافظتي أسوان والوادي الجديد و تفقد الوفد بعض أنشطة المشروع بعدد من مزارع قري مدينة الخارجة.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بنجاح تجربة الزراعه المتكاملة وطالب بالتوسع في أنشطة المشروع بباقي مراكز المحافظة.

وأشاد الوفد بما تم تحقيقه من إنجازات تساهم في تحسين إنتاج المزارع وما جرى تطبيقه من نظم الزراعة المتكاملة داخل المزارع والتي تساهم تحسين دخل الأسرة والمتمثلة في زراعات المحاصيل العلفية والبقولية والحبوب والزراعات البينية وزراعات الخضر وتوفير مصادر أعلاف غير تقليدية مثل السيلاج والازولا للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة واستجابة وتفاعل المزارعين وتنفيذهم لتوصيات خبراء المشروع بمركز بحوث الصحراء.