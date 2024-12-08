إعلام إسرائيلي: وزير الشتات يدعو لاحتلال قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: وزير الشتات يدعو لـ احتلال قمة جبل الشيخ فى الأراضى السورية.

وقالت شبكة سكاى نيوز نقلا عن رويترز، أن مصدرا عسكريا سوريا مطلعا أعلن صباح الأحد، أن قيادة الجيش السورى أبلغت الضباط بـ سقوط نظام الحكم.

وقال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازى الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأى حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أن "أى قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".

وأهاب "غازي" بجميع المواطنين السوريين بعدم المساس بالأملاك العامة للدولة؛ لأنها تعتبر أملاكًا للشعب السورى العظيم.

ونفى رئيس الحكومة السورية مغادرته للبلاد، ولن يكون ذلك إلّا بصورة سلمية من أجل ضمان عمل المؤسسات ومرافق الدولة العامة ونشر الأمان بين المواطنين.