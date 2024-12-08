إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلين إسلام ورحيم فى الشرقية للمفتى

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق أب لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة نجله المتهم كذلك في القضية لذات الجلسة للنطق بالحكم؛ لإدانتهما بقتل الطفلين " إسلام" وشقيقه" رحيم" والتخلص منهما بمياه ترعة الإسماعيلية نطاق مركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا.

تعود أحداث القضية رقم 23429 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3790 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة كل من: "محمد ص م ع" 64 عاما، ونجله "خالد م ص م" 33 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام الأول بقتل وخطف الطفلين المجني عليهما "إسلام السيد" 5 أعوام، وشقيقه "رحيم السيد" 6 أعوام، وإخفاء وحمل الجثامين والتخلص منها في مياه ترعة بمعاونة المتهم الثاني.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل الطفلين المجني عليهما عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن تعدى عليهما ضربا مستخدما في ذلك يديه ووضعهما بداخل جوالين بلاستيكيين لشل حركتهما وصدم رأسهما بجدار مسكنه وأرضيته فوافتهما المنية على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه قد تقدمت جناية المتهم الأول جناية أخرى ذلك بأنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة قد خطف بطريق التحايل الطفلين المجني عليهما بأن استدرجهما إلى داخل مسكنه موهما إياهم بمساعدته في ملء إطارات دراجته الهوائية، وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائهما عن أعين ذويهم وأعين الناس لإتمام جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الثاني إخفاء جثامين الطفلين المجني عليهما عقب إتمامالمتهم الأول جريمته بقتلهما، وذلك بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، بأن حمل الجثامين بداخل الجوالين البلاستيكيين على دراجة نارية وتوجه بهما إلى مجرى مائي ومن ثم ألقى الجوالين البلاستيكيين وبداخلهما جثماني الطفلين المجني عليهما بالمجرى المائي على النحو المبين بالتحقيقات.