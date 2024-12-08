أجواء صافية على مطروح وطقس دافئ نهاراً بارد ليلاً.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من مدينة مرسى مطروح، ورصد الأجواء الخريفية الصافية، واعتدال الطقس المشمس المائل للدفء، حيث سجلت درجات الحرارة الصغرى 11 درجة والعظمى 21 مئوية، بعد عودة استقرار الأحوال الجوية وتراجع نشاط الرياح واستقرار حالة البحر وهدوء الأمواج، عقب انتهاء موجة التقلبات في الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد، خلال الأيام الماضية.

وتراجعت فرص سقوط الأمطار، مع تراجع كثافة السٌحب والغيوم، وسطوع الشمس معظم الأوقات، وعودة الدفء خلال فترة النهار، بعد أن شهدت البلاد حالة عدم الاستقرار، منذ فجر الأحد الماضي، ورفع أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع أية نتائج سلبية لحالة الطقس المتقلب.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.