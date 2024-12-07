اليوم السابع
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3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلى غرب مدينة غزة شمال القطاع

السبت، 07 ديسمبر 2024 09:02 ص
3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلى غرب مدينة غزة شمال القطاع قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط  3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الصناعة غرب مدينة غزة شمال القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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