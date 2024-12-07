اليوم السابع
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‏‎الرئيس السيسى: تنفيذ الإعلان المشترك مع الدنمارك يدعم التعاون بين البلدين

السبت، 07 ديسمبر 2024 04:16 م
‏‎الرئيس السيسى: تنفيذ الإعلان المشترك مع الدنمارك يدعم التعاون بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اتفقت مع رئيسة وزراء الدنمارك على أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك الذى سيسهم في دفع كافة أطر التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وعلى رأسها: النقل البحرى، والطاقة والتحول الأخضر، والصحة والبحث العلمى، والاستثمار والزراعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومكافحة الفقر والتصحر". 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية: "اغتنم هذه الفرصة لكى أعرب عن تقديرى لتفهم ودعم الدنمارك لمصر، للحفاظ على أمنها المائى بما يمثله من أولوية وجودية فى ضوء الندرة المائية الشديدة، التى تعانى منها مصر".







السيسي

الرئيس السيسي

كلمة الرئيس السيسي

الدنمارك

رئيسة وزراء الدنمارك




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