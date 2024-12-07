اليوم السابع
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وكيل الأزهر: القرآن الكريم معجزة خالدة تعصم الأمة من الغواية

السبت، 07 ديسمبر 2024 10:55 ص
وكيل الأزهر: القرآن الكريم معجزة خالدة تعصم الأمة من الغواية الدكتور محمد الضوينى ،وكيل الأزهر الشريف
كتب ـ لؤى على - تصوير خالد كامل

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قال الدكتور محمد الضوينى ،وكيل الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم قد وضع الحلول الناجعة لمشاكل واقعنا المعاصر، فالقرآن أحد الأسباب القوية لوحدة الأمة كما قال رب العزة، كما يحذرنا من الفرقة والخلاف والنتائج المترتبة عليها، ومن العجيب أننا نعيش حياتنا دون تدبر تلك التعليمات وكأننا عجم لا نحسن الفهم، ولا أدري لماذا يصر البعض علي الفرقة والخلاف ففي الجماعة قوة وفي الفرقة ضعف.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ مسابقة مصر الدولية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين، بمسجد مصر بالمركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تحمل أسم القارئ الشيخ محمد رفعت، ان تلك المسابقة تحي فينا آداب القران ، فهو المعجزة الخالدة التي تعصم الأمة من الغواية.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية ،والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، والدكتور محمد عبدالدايم الجندي أمين عام مجمع البحوث الاسلامية،وضيفة شرف المؤتمر هناء حسين محمد رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور مصطفى الياقوت وزير الاوقاف السودانى الأسبق، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق .

 







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