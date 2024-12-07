وزير خارجية أمريكا يحض على حماية المدنيين والأقليات في سوريا

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حضَّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على حماية المدنيين، بمن فيهم الأقليات في سوريا، بعد سيطرة فصائل المعارضة على عدد من المدن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - حسب ما أفادت به قناة "الحرة" الأمريكية - إن "بلينكن، شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للنزاع بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي".

في السياق، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية - في تصريح خاص للقناة - إن "واشنطن تراقب عن كثب الوضع على الأرض في سوريا، وأن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها وحلفائها، تحث على حماية المدنيين بما في ذلك أفراد الأقليات".

وأضاف المتحدث - الذي فضل عدم الكشف عن اسمه - أن "الوقت قد حان الآن للتفاوض على إنهاء الصراع السوري بما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".