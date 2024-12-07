وزير الخارجية يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمنع تهديد مستقبل السوريين

الأمير نصري

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها بأن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، أكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون مزيد من التصعيد وانزلاق الأوضاع إلى منعطفات خطيرة تهدد أمان ومستقبل الشعب السورى.

ودعا وزير الخارجية القوى الدولية إلى التعامل مع الموقف بصورة تعلى مصالح عموم الشعب السورى وتغليب النهج السياسى.

وأجرى فى وقت سابق وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى اتصالات هاتفية مع وزيرى خارجية قطر والعراق والمبعوث الأممى إلى سوريا، لبحث تطورات الوضع السورى.

وجدد وزير الخارجية والهجرة التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضى السورية، وسيادة سوريا على أراضيها.