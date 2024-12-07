وزير الأوقاف: مصر روضة القرآن ولا حل لقضية فلسطين سوى إقامة الدولة على حدود 67

كتب ـ لؤى على ـ تصوير خالد كامل

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن المدرسة المصرية في التلاوة تاريخ عريق وحاضر مشرف ومستقبل مشرق وواعد، فالمدرسة المصرية واعدة وتتمثل أننا أعلنا عودة الكتاتيب بمحافظة المنوفية، وأطلقنا دعوة لجميع المدن لتبني هذه المبادرة والانخراط فيها، كما أن رمزية مسجد مصر ودار القرآن الكريم تحقق رسالة مصر وسيتم إقامة الفعاليات، فمصر روضة القرآن الكريم.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمسابقة مصر الدولية للقرآن الكريم الحادية والثلاثون، بمسجد مصر بالمركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تحمل اسم القارئ الشيخ محمد رفعت، أنه لا حل لمشكلتنا الكبري هناك سوى إقامة الدولة الفلسطينية علي حدود 67.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف ، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية ،والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ،والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشورى، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، والدكتور محمد عبدالدايم الجندي أمين عام مجمع البحوث الاسلامية،وضيفة شرف المؤتمر هناء حسين محمد رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور مصطفى الياقوت وزير الاوقاف السودانى الأسبق، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق، والدكتور محمد البشارى أمين عام مجلس المجتمعات المسلمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.