وزارة الصحة توضح الاحتياجات الغذائية فى مرحلة المراهقة

كتبت: سارة وائل

تعتبر مرحلة المراهقة فترة حاسمة للنمو والتطور البدني والعقلي، خلال هذه الفترة، يزداد الطلب على العناصر الغذائية بشكل كبير لدعم هذه التغيرات الهامة، وفي السطور التالية، سنتناول بالتفصيل الاحتياجات الغذائية للمراهقين، وأهمية تناول الأطعمة الصحية المتوازنة، وفقًا لما نشرته وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي.

الاحتياجات الغذائية للمراهقين:

1. تزداد المتطلبات الغذائية للمراهقين فيحتاجوا إلى كمية أكبر من الطعام المتوازن لدعم عملية النمو.

2. أطعمة الغنية بالطاقة.

3. المغذيات الدقيقة مثل الكالسيوم، الحديد، الزنك، فيتامين أ، د، ب6، وحمض الفوليك.

4. الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية.



ولابد من تناول الغذاء المتوازن المتكامل فى كل وجبة بالإضافة إلي الاستعانة بالهرم الغذائي، مع ممارسة الرياضة يومياً بانتظام.