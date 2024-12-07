اليوم السابع
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وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بسوريا فى ظل التطورات الراهنة

السبت، 07 ديسمبر 2024 02:16 م
وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بسوريا فى ظل التطورات الراهنة بدر عبد العاطى - وزير الخارجية
كتب احمد جمعة

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على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية دعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في سوريا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا، والالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق.

هذا، وقد قامت وزارة الخارجية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة. وترجو الوزارة من جميع المصريين المقيمين والمتواجدين في سوريا سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم، والإطمئنان على أحوالهم، لاتخاذ ما يلزم علما بأن السفارة المصرية في دمشق قد قامت بتخصيص الأرقام التالية لهذا الغرض:

00963956440441 - 00963995488774







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