نتائج فعاليات الدورى الثقافى بين كليات جامعة العريش بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد جامعة العريش بشمال سيناء تواصل فعاليات الدوري الثقافي بين كليات جامعة العريش بشمال سيناء، وأعلنت إدارة رعاية الطلبة بالجامعة أنه شهد الأسبوع الرابع من الدوري الثقافي المقام بين كليات جامعة العريش منافسات قوية ومثيرة بين الفرق المشاركة، في إطار فاعليات الموسم الحالي من المسابقة الثقافية.

وشهدت المسابقة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الفرق الطلابية، مما أضاف جوًا من الحماس والمنافسة.

وأسفرت نتائج الأسبوع الرابع عن فوز فريق كلية الحاسبات والمعلومات (ب) على فريق كلية العلوم الزراعية البيئية (ب)، وفوز فريق كلية الحاسبات والمعلومات (أ) على فريق كلية الاقتصاد المنزلي (أ)، وفوز فريق كلية الطب البشري (أ) على فريق كلية الطب البيطري (ب)، وفوز فريق كلية الآداب (ب) على فريق كلية التجارة (ب).

وفي السياق ذاته، شهدت الأسابيع السابقة من الدوري منافسات مثيرة بين الفرق، حيث تم الإعلان عن نتائج الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر بفوز فريق كلية العلوم (ب) على فريق كلية الاستزراع المائي، وفوز فريق كلية العلوم (أ) على فريق كلية العلوم الزراعية البيئية (أ)، وفوز فريق كلية الطب البشري (ب) على فريق كلية الطب البيطري (أ)، وفوز فريق كلية التجارة (أ) على فريق كلية الآداب (أ).

أما في الأسبوع الثاني من نوفمبر، فقد أسفرت المنافسات عن فوز فريق كلية العلوم الزراعية البيئية (ب) على فريق كلية العلوم (أ)، وفوز فريق كلية التجارة (ب) على فريق كلية التجارة (أ)، وفوز فريق كلية الطب البيطري (أ) على فريق كلية الطب البيطري (ب)، وفوز فريق كلية الحاسبات والمعلومات (أ) على فريق كلية العلوم (ب).

شهدت مباريات الدوري الثقافي التي أقيمت في الأسابيع الماضية منافسات قوية بين كليات جامعة العريش، التي تشمل مجموعة من الأنشطة الفكرية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطلاب وتطوير مهاراتهم المعرفية. وقد بدأت هذه الفاعليات بانطلاقة قوية مع فوز فريق كلية الحاسبات والمعلومات (ب) على فريق كلية العلوم (أ) في أولى مبارياته تحت إشراف محمد أبو حطب، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، تأتي هذه المسابقة ضمن الجهود المستمرة لجامعة العريش في تطوير وتنمية مهارات طلابها، وتعزيز روح التنافس البناء بين الكليات. كما تسعى إدارة النشاط الثقافي بالجامعة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية التي تسهم في إعدادهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل.

وأشاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بفاعلية الدوري الثقافي وأثره الكبير في تحفيز الطلاب على تنمية مهاراتهم في مختلف المجالات الثقافية. وأكد أن الجامعة تواصل دعمها المستمر لهذه الأنشطة بما يساهم في تطوير الشخصية الطلابية وتوسيع آفاقهم المعرفية.



خلال المسابقة



خلال المسابقه



مشاركات الطلاب والتنافس



مشاركات الطلاب