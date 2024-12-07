اليوم السابع
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"م - 75" لوحة مميزة بمزاد اللوحات المعدنية بسعر يقترب من نصف مليون جنيه

السبت، 07 ديسمبر 2024 08:40 م
"م - 75" لوحة مميزة بمزاد اللوحات المعدنية بسعر يقترب من نصف مليون جنيه لوحة مميزة
كتب أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية الآن عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل 430 ألف جنيه، تحمل رقم ( م - 75) ومتزايد عليها حتى الآن شخصين.

 وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: 

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك. 

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول. 

3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

 6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 

 







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