مفتى الجمهورية: القرآن الكريم اهتم ببناء الإنسان عامة والمسلم على وجه الخصوص

كتب ـ لؤى على ـ تصوير خالد كامل

قال الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، إن معجزة القرآن الكريم خالدة، كما أن الحضارة الإسلامية قامت على أسس ملهمة من القرآن الكريم فكان مصدر الهداية والتقويم وكذلك مصدر العلم، وتأسست علوم متعددة من القرآن الكريم مثل الفقه والتفسير واللغة، وألهمت علوم أخرى مثل الطب والفلك، وقد أسهم كل ذلك في إقامة حضارة متكاملة، حيث أهتم القرآن الكريم ببناء الإنسان عامة والمسلم علي وجه الخصوص.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمسابقة مصر الدولية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين، بمسجد مصر بالمركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تحمل اسم القارئ الشيخ محمد رفعت، أن القرآن الكريم يدعو للتسامح والتعايش بين الناس وقبول الآخر، كما وضع القواعد التشريعية التي تنظم العلاقات الأسرية.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد عبدالدايم الجندي أمين عام مجمع البحوث الاسلامية، وضيفة شرف المؤتمر هناء حسين محمد رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى الياقوت وزير الاوقاف السودانى الأسبق، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق .