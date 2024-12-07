مصرع 4 طلاب فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى 4 طلاب مصرعهم إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق الوصلة- كفر دبوس بدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ههيا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي الجديدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، وأسفر الحادث عن مصرع يوسف عصام عامر 18 سنة طالب، وسعيد محمد سعيد 17 سنة طالب، ومحمد مروان 17 سنة طالب، ومصطفى شريف 15 سنة طالب، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ههيا.



وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثامين لثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.