محافظ كفر الشيخ: قوافل مبادرة بداية تقدم الخدمات للأهالى فى مكان إقامتهم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع ‏اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، تنفيذ الأنشطة المختلفة والخدمات المتنوعة المقدمة لأهالي قرية حصة الغنيمي بمركز قلين بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، للتأكد من سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للأهالي في مكان إقامتهم، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للأهالي، وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص الدولة على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الهدف من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»، رفع العبء عن كاهل الأهالي وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وإحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن جميع القطاعات تشارك في كافة الأنشطة والخدمات وتجوب كل قرى ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»، حيث يتم توجيه كافة الخدمات لتتمركز أسبوع في قرى كل مركز على حدّة والبالغ عددها 14 مركزا ومدينة، تشارك فيها سيارة وزارة العمل، وسيارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفرالشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، وصندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة، لتقديم الخدمات النوعية المتميزة لأهالينا على مستوى محافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.