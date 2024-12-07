كل ما تريد معرفته عن سفاح التجمع بعد إحالة أوراقه للمفتى للمرة الثانية؟

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، من تسطير كلمة النهاية فى قضية سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات، بعد إحالته للمفتى.

وخلال النقاط التالية سنجيب على بعض النقاط الهامة فى الدعوى:



- ما هى التهم الموجة للمتهم؟

يواجه المتهم مجموعة من التهم منها قتل 3 سيدات، وحيازة المواد المخدرة، وتعاطى المواد المخدرة.

- ما أبرز ما قاله المتهم أمام محكمة جنايات مستأنف؟

فى الجلسة التى نظرت بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، قال السفاح أمام هيئة المحكمة أن زوجته الأولى تركته مع ابنه منذ 4 سنوات، وأنه كان يعيش حالة نفسية سيئة قائلًا :"مكنتش مظبوط".

وأضاف أن المجنى عليها الأولى كانت تعتنى به وبأبنه وكان يريد أن يتزوجها، وشدد على أنه لم يكن يعرف أنها فارقت الحياة، وظن فى هذا الوقت أنها دخلت فى حالة إغماء بسبب مُخدر الآيس الذى تعاطاه سويًا.

- ماذا قال الطب الشرعى كيفية ارتكاب المتهم لجرائمه؟

وخلال سماع أقوال أحد الأطباء الشرعيين، أكد أمام المحكمة أن المتهم تخلص من الضحية الثالثة وخنقها برابطة عنق، قبل الاعتداء عليها، مؤكدا أن رابطة العنق تصلح وكافية لإحداث الخنق والوفاة.

- ما أبرز الطلبات التى قدمها دفاع المتهم لهيئة المحكمة؟

تمسك الدفاع بسماع أقوال الطب الشرعى، وكذا سماع شهادة طليقة سفاح التجمع، والتى تعذر حضورها، مع العلم أن طليقته لم تكن ضمن شهود الإثبات فى القضية.

- ما هى المادة التى استخدمتها الجنايات فى إحالة المتهم للمفتي؟

قررت المحكمة استخدام حقها فى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإحالة المتهم للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

- متى ستصدر جنايات مستأنف القاهرة حكمها فى الدعوي؟

حددت محكمة الجنايات جلسة 25 ديسمبر الجارى للحكم على المتهم، وتنتظر المحكمة رأى المفتى قبل جلسة الحكم، وفى حال تأييد حكم الإعدام سيتبقى أمام المتهم درجة تقاضى واحدة وهى الطعن عليه أمام محكمة النقض.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

- أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائى لـ جثة المجنى عليها وصولًا لتحديد هويتها.

- توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

- كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطى المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

- تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.



- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

- أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفى محيط مسكن المتهم.

- تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما فى ذات ظروفهما.