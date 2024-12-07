اليوم السابع
Ads
السبت، 07 ديسمبر 2024 03:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

قانون الطفل يخصص معاشا شهريا لـ3 فئات.. بينهم أطفال المطلقة والأيتام

السبت، 07 ديسمبر 2024 02:00 ص
قانون الطفل يخصص معاشا شهريا لـ3 فئات.. بينهم أطفال المطلقة والأيتام وزارة التضامن الاجتماعى
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لفئات من الأطفال فى الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى وذلك لمساعدتهم.

ونصت المادة 49 من القانون يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط و القواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:ـ

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.







الطفل

قانون الطفل

الام المعيلة

المطلقة

الايتام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة