فرق الفنون الشعبية تحيي ليالي المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، رصد خلاله أجواء وعروض مبهجة لفرق الفنون الشعبية الصعايدة خلال ثالث ليالى الدورة 14 للمهرجان القومى للتحطيب بالأقصر.

وقدمت فرقة النيل للموسيقى الشعبية عرضا مميزا بالآلات الموسيقية أمام الجمهور، حيث شهد الفعاليات فى اليوم الثالث للمهرجان القومى للتحطيب، الفنان أحمد الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس المهرجان، وعماد فتحى، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وضيوف وأهالى الأقصر، حيث استهلت الفعاليات بحلقات التحطيب، شارك بها مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبى التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد.



ومن الجدير بالذكر إنه كانت فكرة التحطيب فى البداية مخصصة للدفاع عن النفس، حيث كان قديماً لا يسير الصعيدى فى الطرقات أو الشوارع نهاراً وليلاً إلا بالعصا بين يديه لحماية نفسه من اللصوص وقطاع الطرق والحيوان المفترسة فى المزارع خلال مواسم الزراعة المختلفة، ومع تطور الزمن قام بتحويلها كبار شيوخ اللعبة إلى مبارزات وتبارى مبهج فى المناسبات المختلفة وأصبحت لعبة متميزة تراثية حتى سجلت فى اليونيسكو وأصبح لها مهرجان سنوى منذ 14 سنة مضت فى قلب مدينة الأقصر يقام بصورة دورية.

وتعتبر لعبة التحطيب أو "لعبة الرجال" لعبة مصرية قديمة نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، ويعكس المهرجان الذى أسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعى، أهمية تلك اللعبة كجزء من الهوية الثقافية المصرية، وقد تم تسجيل لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافى غير المادى فى منظمة اليونسكو.



المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر.



المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر.



المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر.