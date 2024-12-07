غدا.. المدارس تستكمل تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

كتب ـ محمود طه حسين

تستكمل المدارس الثانوية بداية من غدا الأحد 8 ديسمبر الجارى تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت للعام الدراسي الحالى 2024,2025، حيث طالبت المدارس الطلاب المستهدفين بحضور ولى أمر الطالب نفسه وتجهيز الأوراق المطلوب، كما حددت المدارس الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت أولى ثانوى، عبارة عن، صورة شهادة الميلاد للطالب وصورة بطاقة الأب أو الأم الحاضر مع الطالب للاستلام، وإيصال تأمين التابلت من البريد وصورتين منه وصورة إيصال المصروفات الخاص بالبريد وأصل شهادة الإعدادية لمن لم يسلمها.

ويوقع ولي الأمر والطالب بالصف الأول الثانوي على إقرار استلام جهاز التابلت، وأن يتم تسليمه مرة أخري بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، وأن يتم الحفاظ عليه دون العبث أو التلف أو الفقد.

وينص نموذج إقرار استلام جهاز تابلت (الطالب، وولى أمره) الثانوي العام التابعة للإدارة التعليمية :بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب آلي لوحي (تابلت) مسلسل رقم IMEI ، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته في حالة حدوث أي أعطال يكون نجلي قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلي بالمرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره ، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.



