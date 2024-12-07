ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء خلال حملات مكبرة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت حملات مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس احمد عبود وكيل الوزارة، من ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على المحلات التجارية التموينية و الأسواق، وضبط المتلاعبين بالدعم والخارجين على القانون، والمخالفين للقرارات التموينية.

حيث تم ضبط سيارة محملة بـ 2900 كيس مكرونة تموينية مهربة، قبل بيعها بالسوق السوداء بعد مداهمة السيارة وايقافها، وتم تسليم السيارة والمتهم لمركز شرطة السنطة، والتحفظ على المكرونة المضبوطة بفرع الجملة.

و ضبط طن نخالة خشنة مجهول المصدر، وبدون تاريخ انتاج بإحدى محلات الاعلاف، و ضبط 1875 كيس ملح طعام مجهول المصدر، بمخزن جملة سلع غذائية، وضبط 250 لتر زيت طعام مجهول المصدر بسرجة زيت، كما تم ضبط 44 زجاجة زيت طعام تموينى، قام أحد البدالين التموينين بتجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء، وقيامه بالتصرف فى 133 كيس مكرونة تموينية ببيعها بالسوق السوداء بعد إجراء عملية الجرد للمحل.

كما تم ضبط بدال تموينى لعدم التزامه بفتح المحل لصرف السلع التموينية للمواطنين بالمواعيد الرسمية.

وشدد وكيل الوزارة على الأجهزة الرقابيه بالمديرية والإدارات الفرعية، بالتصدى لاى محاولات للمساس بالدعم حفاظا على المال العام ووصول الدعم لمستحقيه.