"شباب الدقهلية" تواصل فعاليات مشروع الحدائق والمتنزهات فى المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية (الإدارة العامة للرياضة) بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج والتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة فعاليات مهرجان مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية بالحديقة العامة بشارع الجيش، أمام مستشفى الزراعيين بمدينة المنصورة تحت إشراف الدكتور محمد رمضان، مدير عام الرياضة، ومنسق المشروع محمد القناوي، مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن شيماء الحسيني، مدرب المشروع، والكابتن إسراء زكريا، والكابتن رضا خفاجى، والكابتن جهاد محمود.

تضمنت الفعاليات ممارسة رياضة المشي والجري، وإجراء تمرينات لياقة بدنية في الهواء الطلق بمشاركة عدد كبير من الجنسين من جميع الفئات العمرية المختلفة؛ لتحسين لياقتهم البدنية، من خلال ممارستهم للرياضة فى الأماكن المفتوحة ضمن المبادرة القومية للياقة البدنية في إطار المشروع القومي للياقة البدنية تحت شعار "لياقة المصريين" للعام المالي 2025/2024.

يقوم بالتدريب فى هذا المشروع متخصصين من الإدارة العامة للرياضة منذ بداية المشروع بأحد الحدائق والمتنزهات الموجودة بمدينة المنصورة، مع تنفيذ مهرجان ختامي فى نهاية كل شهر وتوزيع الجوائز على المشاركين في المشروع، وذلك فى ضوء تحقيق رؤية الوزارة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة، ودعوة المواطنين لممارسة الرياضة لما لها من أثار إيجابية عديدة على صحة الفرد.

وصرحت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بأن المشروع يأتي كوسيلة هادفة وفعالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية، وتحسين صحة المواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف نشر ثقافة الرياضة لجميع المراحل العمرية؛ لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضي، مؤكدة على أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا، ويقوم به متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة من الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

الجدير بالذكر أن مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية يأتي برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف البجرمى، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام القاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان، مدير عام الرياضة، و محمد القناوي منسق المشروع.