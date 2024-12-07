شاهد تمثال الكاتب المصرى وعالم الأسرار الملك فى متحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة، أكثر من ألف قطعه أثرية مختلفة، ترجع لعدة عصور بداية من الفرعونى المتأخر حتى الحديث، من بين تلك القطع قطعة أثرية لتمثال الكاتب المصرى القديم والمصنوع من الجرانيت الوردى وهو الكاتب رع حتب والذى يرجع تاريخه إلى الأسرة الخامسة من الدولة القديمة

من حانبه قال وليد علام، المشرف العام على متحف آثار الغردقة، إن التمثال جسد الكاتب جالسًا على قاعدة كتب عليها بالنقش الغائر كتابات هيروغليفية تحتوى على اسمه ووظيفته، باسطًا يده اليسرى فى حين يمسك بيده اليمنى ربما بلفافة البردوى، على راسه باروكة الشعر المستعار ويجلس فى انتباه ويقظه ليسجل ما يملئ عليه.

وأضاف المشرف العام على المتحف، أن مهنة الكاتب هى مهنة ظهرت فى مصر القديمة عندما احتاج المصرى القديم استيفاء متطلبات الدولة والتحكم فى عمليات الإدارة والاقتصاد وذلك عن طريق تسجيلات كتابية ومن هنا بدأت هذة المهنة فى الظهور وهى مهنة تدوين كل ما يخص الدولة المركزية ومالها من إدارات وبالأخص فى جمع المحاصيل وتوزيع الحصص.

واوضح أن ظهر تباعًا لها وظائف أخرى من مديرين ومسؤلين فى الدولة المصرية القديمة لها علاقة بالإدارة والاقتصاد وكان الكاتب يحتل مكانة عالية فى مصر القديمة وكان يدرس مواد مختلفة من ضمنهم اللغة المصرية القديمة والرياضيات وكان يشغل منصبًا سياسيًا كبيرًا حيث إنه يعلم الأسرار الملكية.

وتابع أن مهنة الكاتب المصرى كانت لها درجات مثل الكاتب الملكى وهو من يسجل الأمور الملكية، وكاتب المعبد، وهو من يسجل مايحدث من أمور فى المعبد، وكاتب الحياة اليومية، وهو من يسجل أوزان المحاصيل والذهب وكل البضائع فى مصر القديمة.