رئيس مدينة الأقصر يتابع تطبيق الهوية البصرية على واجهات المنشآت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، البدء في أعمال التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بتطبيق الهوية البصرية الخاصة باللافتات على واجهات المحال العامة، من حيث مراعاتها لمعايير الهوية البصرية وحصولها على التراخيص اللازمة لوضع اللافتات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتطبيق الهوية البصرية لمدينة الاقصر في لوحاتها الإعلانية.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على مواصلة الحملات لمتابعة الالتزام بالهوية البصرية في المنشآت التجارية والإدارية، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتنفيذ القرار الصادر بشأن التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بمدينة الأقصر بتطبيق عناصر الهوية البصرية الخاصة باللافتات الدعائية على واجهات المنشآت التجارية والادارية في كافة أنحاء مدينة الأقصر.

في سياق آخر تم تنفيذ حملات تمشيطية ، لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر، مما أسفر عن التحفظ علي عدد (1) عربة حنطور مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين, وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.

فيما حصلت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لأول مرة على ملف متكامل لتصميم هوية بصرية متكاملة عقب النجاح الكبير لمشروع الهوية البصرية لمدينة الأقصر، حيث تعتبر مدينة إسنا أكبر مدن المحافظة وتنال نصيب كبير من الدعم الحكومى عبر مشروعات المبادرة الرئاسية" لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث كشفت رانيا عبد العاطى مدير الهوية البصرية بمحافظة الأقصر، إنه قد تضمن الدليل الذي تسلمته محافظة الأقصر كل ما يخص التفاصيل الخاصة بالشعار والمبادئ التوجيهية لاستخدامه وتشكيلات الشعار وأسس استخدام الخط وإرشادات التصميم والعلامة التسويقية.

وتضيف رانيا عبد العاطى، إنه بالنسبة للشعار الجديد لمدينة إسنا، فقد تم اختيار تركيب الألوان ليعكس التنوع الفريد الموجود في إسنا فتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وثلاثة ألوان بما يعكس الطبيعة الديناميكية للمدينة كما أنه يتسم بالبساطه ليعكس في الوقت ذاته الطبيعة الرحبة للمدينة وأهلها ويشير تكامل طبقات الشعار المختلفة إلي تعدد العصور التاريخية التي أثرت في مدينة إسنا وقد تم استلهام الألوان الثلاثة من اللون الترابي المميز للمباني بإسنا ولون طين الأرض واللون البني المميز للعناصر الخشبية المعمارية بالمدينة ولون نهر النيل المحاذي للمدينة.



تطبيق الهوية البصرية على واجهات المنشآت التجارية والإدارية



متابعة تطبيق الهوية البصرية على واجهات المنشآت التجارية والإدارية